Apagão deixa 1,5 milhão sem luz em São Paulo Uma falha no Operador Nacional do Sistema (ONS) deixou nove cidades da Grande São Paulo e 20 bairros da capital sem luz por quase quatro horas no fim da tarde de ontem. Cerca de 1,5 milhão de pessoas foram afetadas em São Paulo, segundo a AES Eletropaulo. A falta de luz atingiu também cidades do Rio e de Minas. O problema começou às 17h43 e, segundo a Eletropaulo, foi normalizado às 21h21. A concessionária afirma que "o ONS está apurando" os motivos do apagão no sistema integrado nacional.