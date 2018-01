Apae pede R$ 35 mil para reforma

A campanha da Apae está sendo feita em parceria com o site Juntos.com.vc, que é um canal de financiamento colaborativo de projetos de organizações do terceiro setor e empreendedores sociais. Qualquer pessoa ou empresa pode contribuir para captar recursos. As doações podem ser realizadas somente pelo site http://www.juntos.com.vc/apaesp.

A campanha se encerra no próximo dia 1º de novembro e, se não alcançada a meta de R$ 35 mil reais, o dinheiro será devolvido aos doadores.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Para a Apae de São Paulo, essa campanha é muito importante, pois com a ampliação da cozinha especial, poderemos ajudar muitas pessoas que possuem fenilcetonúria, já que a doença pode levar à deficiência intelectual, se não for controlada. O tratamento se baseia em uma dieta restritiva”, esclarece Isa Degaspari, gerente de desenvolvimento institucional.

Em pesquisa realizada pela Apae, constatou-se que, de 320 pacientes em tratamento, 140 são pessoas com fenilcetonúria em alta vulnerabilidade social. Cruzando a incidência da fenilcetonúria com a taxa de natalidade no Brasil, estima-se que, todos os anos, nasçam aproximadamente 290 bebês com fenilcetonúria no País, que precisam de atendimento diferenciado.