Aos 461 anos, São Paulo tem festa por toda cidade

SÃO PAULO - Chove chuva? Pelo menos na música, sim. Jorge Ben Jor é uma das atrações da festa de aniversário de São Paulo, que tem eventos espalhados desde ontem por toda a cidade. O músico se apresenta às 16 horas deste domingo, 25, no Centro Esportivo e de Lazer Tietê, na Avenida Santos Dumont, 843, Luz.

Ainda dá tempo de conferir muita coisa. No Largo da Batata, zona oeste, a maratona começa às 14 horas, com a escola de samba Pérola Negra, e acaba às 19 horas, com Nação Zumbi.

A programação oficial dos 461 anos de São Paulo é tão recheada que muitos já a apelidaram de “mini-Virada Cultural”. Em Santana, tem rap de Flora Mattos às 18h45 e o encerramento, a partir das 21 horas, é do Baile do Simonal, com Max de Castro e Wilson Simoninha interpretando sucessos do pai, Wilson Simonal (Avenida Engenheiro Caetano Álvares, altura do número 7.000, Santana).

Além dos palcos que fazem parte da festa oficial, muitos outros eventos estão previstos. Para quem curte música instrumental, haverá apresentação grátis no Teatro São Pedro, na Rua Doutor Albuquerque Lins, 207, Santa Cecília, às 11 horas, com a Banda Sinfônica do Estado, a Jazz Sinfônica e a Orquestra do Teatro. No Teatro Municipal, às 17 horas, o concerto será da Orquestra Experimental de Repertório, na Praça Ramos de Azevedo (ingresso a R$ 10).