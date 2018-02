Aos 100 anos, bairro pode ganhar museu

Quem assina a parte histórica do blog é o arquiteto e museólogo Júlio Abe, que se diz descontente com as histórias sobre a origem da Pompeia. "Estou levantando a documentação original na Prefeitura, porque só temos dados de 1910, quando muitos lotes já estavam vendidos. É possível que se descubra que o centenário da Pompeia, na verdade, está sendo comemorado com algum atraso."

Para fechar as comemorações de 100 anos do bairro, completados no dia 7 de outubro, Cleber Pessoa organiza a festa Jingle Blues, no próximo dia 5, na Rua Desembargador do Vale, das 12h30 às 20h30. A festa é em parceria com a Subprefeitura da Lapa e inclui shows, desfiles de moda, passeio ciclístico, oficinas artesanais e atividades de recreação infantil.

O próprio Cleber é parte fundamental da história do bairro - foi dono de um dos antigos "points" da Pompeia, o bar Pourquois Pas, que funcionou de 1987 a 1993. Lá tocaram pela primeira vez em São Paulo os então recém-chegados Chico César e Zeca Baleiro. "Hoje essa referência ficou por conta do Sesc Pompeia, que recebe os melhores shows do bairro."

Lígia Moreli, programadora musical do Sesc Pompeia, concorda. "Aqui virou ponto de referencia de novos e velhos talentos. É conhecido por ser o Sesc mais musical."

Para saber mais

DVD "HISTÓRIA DOS BAIRROS DE SÃO PAULO", DISPONÍVEL NO CENTRO CULTURAL SÃO PAULO (RUA VERGUEIRO, 1.000, PARAÍSO) E NA BIBLIOTECA ROBERTO SANTOS (RUA CISPLATINA, 505, IPIRANGA). LIVRO "A DIVINA COMÉDIA DOS MUTANTES", DE CARLOS CALADO (R$ 40). CENTRO CULTURAL POMPEIA (RUA MINISTRO FERREIRA ALVES, 305. VILA POMPEIA). MAIS INFORMAÇÕES NO BLOG CENTROCULTURALPOMPEIA.BLOGSPOT.COM