Ao som de Michael Jackson, PM dançarino faz sucesso nas redes sociais

SÃO PAULO - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um lado pouco conhecido da Polícia Militar de São Paulo. Uma banda toca o sucesso Thriller, de Michael Jackson, ao vivo em um quartel da PM da capital. No meio do público, um policial se empolga e começa a dançar como o ídolo pop. Foi um sucesso.

O policial fardado imita os passos de Michael Jackson com perfeição. No meio do vídeo, ele faz até o tradicional "moonwalk" enquanto os músicos da banda, todos policiais militares, mostram-se surpresos com a atuação do PM dançarino.

Em nota, a Polícia Militar informou que as apresentações musicais da banda da corporação fazem parte de um projeto piloto. "A ação tem como objetivo valorizar o policial militar por intermédio de recepção musical na troca de serviço e/ou liberação daqueles que cumprem o expediente administrativo, prestigiando os agentes com músicas em momentos inusitados durante intervalos de seu trabalho profissional", informou.

"Além disso, a banda da PM realiza apresentações musicais em pontos estratégicos da cidade, a fim de demonstrar ao público outra faceta da Polícia Militar."

Fortalecimento da marca. Esta não é a primeira vez em que a PM usa as redes sociais para se aproximar da população e fortalecer uma imagem positiva. Uma campanha no Instagram oficial da corporação reuniu fotos de artistas e atletas famosos com uma placa branca, gravada com o logotipo da Polícia Militar e o slogan #PodeConfiarPMESP.

Participaram da ação o atual técnico da seleção brasileira, Tite, o goleiro Fernando Prass, o ex-jogador Cafu, os apresentadores José Luiz Datena, Sabrina Sato, Mamma Bruschetta e Carlos Alberto de Nóbrega, além dos cantores Luan Santana, Anitta e Ana Carolina.