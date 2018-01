Ao menos sete pessoas são resgatadas em praias de Ubatuba

Foto: Jonne Roriz/AE UBATUBA - Ao menos sete pessoas foram resgatadas nesta segunda-feira, 29, em Ubatuba, litoral norte do Estado. Em um dos casos, durante patrulha, os salva-vidas Carlos Eduardo Frade e Ricardo de Oliveira Barbosa perceberam que um turista, já distante da orla da praia, se afogava. Com o helicóptero Águia, da Polícia Militar, eles se aproximaram e notaram que a vítima estava sendo arrastada pela correnteza e não tinha condições de voltar sozinha para a praia. Veja também: Com sol, litoral paulista tem praias lotadas de turistas Confira o que abre e o que fecha na capital no réveillon Operação Verão inclui reforço de policiamento no litoral de SP Fotos de banhistas aproveitando o verão Foi então que o helicóptero baixou e os bombeiros pularam na água, salvando o turista. A identidade dele não foi revelada pelo comando do Corpo de Bombeiros. A retirada, pela água, demorou cerca de meia hora. O turista foi levado para a areia da Praia Grande, que estava lotada, onde recebeu atendimento de outra equipe dos bombeiros. Os turistas aplaudiram a operação dos bombeiros.