Ao menos 8 ônibus são incendiados no interior de São Paulo

SÃO PAULO - Oito ônibus foram incendiados no interior de São Paulo - seis em Cosmópolis e dois em Campinas - entre a noite de sexta-feira, 16, e a manhã deste sábado, 17. Em ambas as ocorrências os coletivos estavam estacionados e a Polícia Militar foi acionada quando as chamas já estavam em estágio avançado. De acordo com as autoridades, ainda não é possível afirmar que os casos têm relação.

Seis ônibus foram incendiados dentro da garagem da empresa Viação Campestre, no município de Cosmópolis, a 130 km da capital paulista, na noite desta quinta-feira, 16. Nenhuma pessoa ficou ferida e a polícia não encontrou testemunhas do incêndio.

A Polícia Militar de Cosmópolis foi acionada por volta das 21h30 quando as chamas já estavam altas, afirma a corporação. O galpão fica na Rua Narcizo Dário Anoretto, no bairro Parque Industrial.

O Corpo de Bombeiros de Paulínia trabalhou em conjunto com a Defesa Civil da cidade no combate às chamas - que durou mais de duas horas, de acordo com o Boletim de Ocorrência, registrado na Delegacia Central de Cosmópolis.

Todos as seis composições danificadas estavam estacionadas dentro da garagem da empresa de transporte público.

Não há como confirmar se as chamas foram criminosas, de acordo com a Polícia Civil, mas o caso será investigado. O laudo da perícia técnica, concluída na manhã desta sexta, 17, deve ser divulgado em até 20 dias.

Campinas. Criminosos colocaram fogo em dois ônibus que estavam abandonados em uma rua do Jardim Aurélia, em Campinas, interior de São Paulo, por volta das 5h deste sábado, 17, de acordo com a Polícia Militar.

O fogo foi ateado primeiramente em um dos ônibus e, com o tempo, as chamas se alastraram e atingiram o outro coletivo, que estava estacionado ao lado. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou o incêndio. Os dois veículos ficaram totalmente danificados, afirma a PM.

A Polícia Civil de Campinas investiga se este incêndio tem relação com a ocorrência em Cosmópolis. Até a tarde deste sábado, nenhum suspeito foi identificado ou preso.