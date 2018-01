Ao lado da CDHU, casas estão invadidas Ao lado da Vila Itororó, no Bexiga, na Rua Conde de São Joaquim, 257 pessoas ocupam três antigos galpões e 15 casas históricas desde agosto de 2003. A ocupação nos galpões, liderada pelo Movimento dos Sem-Teto, fica na frente do prédio da CDHU para onde serão removidas as famílias da Vila Itororó.