Ao lado da área do Itaim-Bibi, imóveis de R$ 20 milhões Moradores da região da Avenida Horácio Lafer, no Itaim-Bibi, entraram com pedido de tombamento no Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental para evitar a venda do terreno da Prefeitura onde ficam a Biblioteca Anne Frank, o Teatro Décio Almeida Prado, duas escolas públicas e dois equipamentos de saúde. Na segunda-feira, eles farão uma passeata de protesto.