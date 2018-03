Anvisa decide refazer provas de concurso Após constatar a entrega de provas sem lacre aos candidatos e trocas de locais de prova em seu concurso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou que haverá nova rodada de provas para o mais recente concurso público do órgão, substituindo o exame de 2 de junho. A decisão foi anunciada ontem pelo diretor-presidente da Anvisa, Dirceu Barbano. Mais de 125 mil pessoas se inscreveram no concurso para preencher 314 vagas em vários cargos, com salários de de R$ 4.760,18 a R$ 10.019,20.