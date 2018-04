Anúncios de jornal são essenciais para recuperar a história Em sua peregrinação por arquivos públicos, museus e acervos de jornais e revistas, o historiador José Inacio de Melo Souza contou com uma ajuda providencial: os anúncios. "No arquivo de um jornal, por exemplo, meu foco inicial eram as reportagens e os artigos", lembra. "Mas comecei a observar a quantidade de anúncios com a programação dos cinemas. Isso se tornou fundamental."