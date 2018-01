Anunciado como solução, Cratod vira mais um posto Um ano depois da ocupação policial da Cracolândia, em janeiro deste ano, o governo do Estado anunciou com alarde a abertura do Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas (Cratod). Além de ficar aberto 24 horas para atendimento, teria um promotor e um juiz de plantão para casos de internação involuntária e à força. Apesar do suposto endurecimento da política de drogas, o Cratod na prática passou a funcionar como mais uma unidade de saúde da região central.