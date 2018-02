Antonio Donato será oficializado na pasta de Governo

Donato é vereador, foi reeleito em outubro com a maior votação entre os candidatos petistas e coordenou a campanha de Haddad. Presidente do diretório municipal do PT, esteve à frente da organização das atividades do prefeito eleito desde janeiro, quando Haddad deixou o Ministério da Educação para iniciar a pré-campanha.

A indicação de Donato para o segundo cargo mais importante do governo, dada há tempos como certa em função do perfil político e do posto que ocupou na campanha, complementa o estilo mais técnico de Haddad.

O coordenador da transição fará a interlocução do prefeito com a Câmara Municipal, onde atualmente exerce seu 2º mandato. Apesar do perfil mais político, Donato tem experiência administrativa no Executivo: foi assessor especial da então prefeita Marta Suplicy (PT) e, na mesma gestão, secretário de Subprefeituras.

Com a entrada no governo, o coordenador da transição abre vaga na Câmara para o primeiro suplente da coligação petista - curiosamente, um malufista histórico: o vereador Wadih Mutran (PP). Decano do Legislativo, ele exercerá seu 8º mandato consecutivo. / FERNANDO GALLO