Antigos agitam o fim de semana

Na capital, ocorre amanhã a segunda edição do Encontro de Veículos Antigos. O evento será das 8h às 14h, no Palácio das Indústrias (Parque Dom Pedro II, s/nº). “Esperamos superar a marca de 317 carros da edição passada”, afirma o organizador Carlos Guimarães.

Ele diz que a ação será uma homenagem à primeira exposição de automobilismo de São Paulo, realizada no Palácio das Indústrias em 1923. “É um passeio para a família e a chance de conhecer várias relíquias motorizadas.”

Em São Bernardo do Campo ocorre hoje e amanhã a edição anual do Hot Style. O evento será das 8h às22h, no Ginásio Poliesportivo de São Bernardo (Av. Kennedy, 1.555). “Nossa ação é destinada aos apreciadores de hot-rods, muscle cars e motos customizadas”, afirma o organizador do encontro, Fernando de Oliveira. Amanhã, as atividades serão das 9h às 18h. “Teremos como destaque um desfile dos veículos e apresentações de low rider”, acrescenta.

Em Alphaville, a atração do domingo será o Alpha Classic, no estacionamento do Centro Comercial do município (entrada pela Alameda Madeira, portão 1), das 9h às 14h. No local, estarão reunidos raridades como um Ford Baratinha de 1929, MP Lafer, Cadillac, além de clássicos nacionais como Fusca e Maverick.