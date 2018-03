Antigo motel vai virar hotel cinco-estrelas

O novo hotel terá investimentos de R$ 10 milhões e as obras começam ainda neste ano, para que a inauguração aconteça em 2014. No projeto, apenas a fachada do prédio erguido em 1902 será mantida - o interior, totalmente reformulado, dará lugar a 21 suítes amplas, restaurante aberto ao público e um lounge vip na cobertura, com acesso apenas para pessoas associadas.

"Já queríamos ter um hotel ali, mas os grandes eventos aceleraram isso, trouxeram investimentos necessários à região, como no porto", afirma Dussol.

A sofisticação será a marca do empreendimento, em contraste com o uso recente, quando abrigava uma pensão ocupada por prostitutas. No novo projeto, a memória do lugar não será esquecida. Uma das suítes poderá ser reservada para períodos curtos, como um motel de luxo - as diárias devem ficar entre R$ 690 e R$ 2.300. "Essa região tem um lado Nova York e um lado colonial, isso é incrível", diz Dussol.

A área é considerada estratégica. Os casarões e prédios antes abandonados ou ocupados por lojas e escritórios populares, aos poucos, dão lugar a escritórios de advocacia de alto padrão e lojas de design.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Também estão previstas novas casas de show e a revitalização de um teatro municipal. Na praça, localizada a menos de um quilômetro da Lapa, há ainda outro grande teatro e a tradicional Gafieira Estudantina, entre outras atrações turísticas.

Perto dali, outra proposta mais acessível é comandada pelo arquiteto Hélio Pellegrino, que planeja abrir um albergue butique na Lapa. "Existe um movimento de retorno àquela região. Basta percorrer a área para ver as mudanças." Com foco na sustentabilidade, o albergue espera atrair o público frequentador do bairro boêmio, criando também um espaço para eventos. / ANTONIO PITA