Antigo Morro do Chá deu lugar ao Municipal Até 1900, no lugar onde hoje está o Shopping Light, no centro, ficava a única casa de espetáculos de São Paulo, o Teatro São José. A cidade crescia rapidamente e os paulistanos queriam um teatro no mesmo estilo do que já se via ao redor do mundo, com capacidade para receber principalmente óperas. Em 22 de fevereiro de 1898, o Estado publicou um edital de concorrência pública "para construção de um theatro municipal", que seria erguido "com todas as exigências de luxo, elegância, acústica e segurança". Também deveriam constar no projeto "café, charutaria e restaurante de primeira ordem", discriminava.