Antigo Liceu de Artes no Pelourinho vai ser reformado para virar centro cultural

O conjunto de cinco prédios conhecido como Complexo do Liceu, que abrigava até 2007 o Liceu de Artes e Ofícios da Bahia, no Pelourinho, em Salvador, sem uso desde o fechamento da entidade, será restaurado para abrigar a Fundação Cultural do Estado da Bahia, órgão da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, e um centro cultural.

O conjunto, que começou a ser erguido no fim do século 17, tem área construída de 8 mil metros quadrados. A reforma será dividida em três etapas. A primeira deve durar três meses e vai adequar os espaços menos degradados. A segunda fica pronta até o fim do ano e a última, que transformará o restante do complexo em centro cultural, deve durar quatro anos.