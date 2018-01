Antigo iate clube vai virar centro de convenções e hotel

Reforma. Uma das piscinas, de 1.200 m² vai virar pavilhão de exposições

Abandonado há 20 anos, o antigo Santapaula Iate Clube, na beira da Represa do Guarapiranga, extremo sul da capital, será finalmente restaurado - e transformado em centro de convenções. O projeto, aprovado anteontem pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico de São Paulo (Conpresp), prevê também a construção de um hotel no conjunto, projetado pelo arquiteto João Batista Vilanova Artigas, em 1961.

Os proprietários - um grupo de indústrias têxteis - pretendem inaugurar a obra até 2014. Serão investidos R$ 10 milhões na primeira fase do restauro, que prevê apenas o centro de convenções. O valor para a construção do hotel será definido após elaboração do projeto executivo. O conjunto - são atualmente dois edifícios, construídos dos dois lados da Avenida Robert Kennedy e unidos por um túnel - é tombado pelo Conpresp desde 2007.

"Com a aprovação, a meta é começar as obras no início de 2012", disse um dos autores do projeto e representante dos proprietários, o arquiteto Maurício Xavier. "A ideia é aproveitar a infraestrutura turística que começa a chegar à represa, com a criação de parques e outros equipamentos, para trazer eventos de porte para a área."

O projeto aprovado prevê também a mudança de uso em estruturas do conjunto, clube náutico de elite entre as décadas de 1960 e 1980. Uma das piscinas, de 1.200 m² e 4 metros de profundidade, por exemplo, será transformada em pavilhão de exposições. A antiga Garagem de Barcos - edifício em concreto aparente, com vãos horizontais na cobertura que garantem iluminação, e considerado "um dos ápices da arquitetura de Vilanova Artigas", segundo assinalou o Conpresp - vai abrigar restaurante com temática náutica, de frente para a orla da Guarapiranga. A rampa de barcos na frente da Garagem também deve ser restaurada, para receber embarcações turísticas.

Por exigência do Conpresp, o túnel que interliga os dois terrenos terá de ser mantido, e a altura do prédio do hotel, totalmente novo, pode chegar a 16 metros (cerca de 5 andares), no máximo. O Ministério Público vai acompanhar o restauro - em 2007, o órgão abriu inquérito para apurar abandono do local, que chegou a funcionar como depósito ao longo da década de 1990, e que apresenta problemas estruturais. "Nada que descaracterize a obra do arquiteto deve ser realizado, esse é um ponto que vamos observar", disse José Eduardo Lutti, da Promotoria de Justiça e Meio Ambiente da Capital.

Vocação. A autorização do Conpresp foi facilitada por atender projeto original do conjunto, da década de 1950, que já previa hotel na área - seria o Grande Hotel Interlagos, com 13 andares, mas que nunca saiu do papel. Concluído apenas até o quarto andar pelo Escritório Técnico de Engenharia Mieczyslaw Grabowski, o conjunto foi totalmente reformado em 1961, seguindo os planos de Vilanova Artigas, que deu a cara atual do conjunto.

Outras obras conhecidas do arquiteto na cidade são o Edifício Louveira, em Higienópolis, e a sede da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP.

Autódromo. Os proprietários pretendem utilizar o novo centro de convenções para atender às demandas do Autódromo de Interlagos, distante 1 quilômetro do antigo clube, e também de eventos de empresas das avenidas Nações Unidas e Berrini, também na zona sul. "Todos sabem do déficit de locais para realizar eventos na cidade. Certamente, há espaço para um novo centro de convenções", disse o arquiteto Xavier.

Pequenos shows no terreno que fica ao longo da Guarapiranga também estão previstos.

Avenida

A Avenida Robert Kennedy voltará a ter seu nome original, Avenida Atlântica. A Câmara Municipal derrubou ontem o veto ao projeto de lei que altera o nome da via.