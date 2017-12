Antigo Hospital Matarazzo une rock e gastronomia nos 461 anos de São Paulo

SÃO PAULO - O Centro Matarazzo, na região central de São Paulo, receberá 40 shows de rock no domingo, 25, em comemoração aos 461 anos da capital. O festival terá entrada gratuita e contará com uma “alameda gastronômica” de food trucks, feira de adoção de animais e palco “selfie”, onde qualquer um poderá tocar.

Serão cinco palcos espalhados nos 28 mil metros quadrados da Cidade Matarazzo, localizada na Alameda Rio Claro, na região da Avenida Paulista, próximo da Estação Trianon do Metrô. São esperadas bandas como Ira!, Urbana Legion (integrantes do Charlie Brown Jr e Tihuana, com participação de Dinho Ouro Preto) e Brothers of Brasil, além de diversas bandas independentes. Os grupos novos foram escolhidos entre mais de 1.600 inscrições feitas pelo programa Temos Vagas, da Rádio 89.

Os shows terão início às 10h e a última banda deverá se apresentar às 19h. O Ira! se apresenta às 18h30, no Palco Master. O Urbana Legion está previsto para às 15h, no Palco Pinhal. Já o Brothers of Brazil vai se apresentar às 18h, também no Palco Pinhal.

No local também ocorrerá um espaço com DJs, chamado de Beco Sonoro, onde serão tocados clássicos do rock, sucessos atuais e música para dançar. Estarão presentes Ramilson Maia, DJ Foka, Luka, Thiago DJ e Cadu Previeiro. Haverá ainda uma loja de artigos de rock.

“Tem blues, tem hard rock, tem rock setentista, tem ska. Todas as vertentes do rock a gente tem algum representante”, confirmou o produtor artístico do evento, Marcelo Rossi. De acordo com o produtor, o público esperado é de 10 a 15 mil pessoas. “Só espero que a chuva não atrapalhe”, brincou.

Rossi afirmou que a segurança no local será uma prioridade. “Teremos um corpo de mais de 70 seguranças. Além disso, haverá também a polícia nos dando apoio do lado de fora, tanto a Guarda Civil Metropolitana quanto a Polícia Militar.”

Shows. Outras regiões da cidade também deverão receber shows no domingo. Na Avenida Caetano Álvares, em Santana, zona norte, haverá show de Leandro Lehart e apresentação do Baile do Simonal. Na zona sul, haverá apresentação do grupo Detentos do Rap e de Almir Guineto, fundador do grupo Fundo de Quintal, na Avenida do Arvoreiro, Grajaú.

Já a zona leste haverá shows no Parque Linear Rio Verde. São esperados a Velha Guarda da Camisa Verde e Branco, o grupo de rap De Menos Crime e a banda de reggae Tribo de Jah. No Largo da Batata, em Pinheiros, os paulistanos poderão assistir à Nomade Orquestra e à banda Nação Zumbi.

Outros passeios:

Parque Minhocão

Elevado Costa e Silva, Perdizes - das 10h às 22h - aulas de ioga, contação de histórias e feira gastronômica

Passeio de trólebus

Saída às 9h15, do Pátio do Colégio - Roteiro em pontos turísticos da capital, como o Mosteiro do São Bento e o Edifício Martinelli

Gastronomia no Teatro (domingo)

Das 11h às 20h, em frente ao Teatro Municipal; comida portuguesa, mexicana, baiana e outros