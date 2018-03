Antigo dono alterou em cartório a área do lote As primeiras informações em cartórios sobre a área onde a Prefeitura pretende fazer o Parque Alto da Boa Vista são do começo do século passado e demonstram uma série de incongruências. Em 1925, ao comprar o imóvel da família de Amaro da Cruz Quaresma, um homem chamado Mariano Caruso altera a descrição de sua área: de estimados 4 mil m² para mais de 48 mil m².