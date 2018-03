Antigo Clube de Regatas Tietê vira espaço esportivo de SP

SÃO PAULO - O antigo Clube de Regatas do Tietê, no Bom Retiro, foi transformado em um espaço de lazer e esportes para alunos da rede pública. O decreto que define o local como Clube Escola foi publicado no "Diário Oficial do Município" desta quinta-feira, 18.

A Prefeitura cria dentro do espaço o Memorial do Clube de Regatas Tietê, para preservar a memória e os registros da entidade, que conta com uma sala com os 2,5 mil troféus e medalhas.

Depois de funcionar por 105 anos, o espaço foi fechado em novembro do ano passado. O terreno de 50 mil metros foi devolvido à Prefeitura depois de uma batalha judicial que acontecia desde 2009. Em outubro daquele ano, venceu a última concessão da área, com prazo de 40 anos.