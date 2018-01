Antes do Natal, PM faz operação em galeria da 25 de Março

Policiais militares fecharam a Galeria Pagé na manhã nesta segunda-feira, 22. A galeria é uma das mais movimentadas da região da Rua 25 de Março, no centro de São Paulo, o principal centro de comercio popular da capital paulista. Na operação desta segunda, policiais militares apreenderam mercadorias falsificadas. Foto: Sérgio Neves/AE Policiais militares buscam mercadorias falsificadas e fecham a Galeria Pagé Enquanto os policiais militares agiam na Galeria Pagé, o movimento continuou intenso na Rua 25 de Março, onde muitos clientes correm para fazer as últimas compras antes do Natal. Foto: Sérgio Neves/AE Enquanto PMs agem na Galeria Pagé, movimento continua intenso nas lojas da Rua 25 de Março