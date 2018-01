Antes da semana do Natal, motorista enfrenta trânsito ruim

O trânsito está muito ruim nesta sexta-feira, 19, em São Paulo. A tendência é que algumas regiões - principalmente perto de shoppings e ruas comerciais - fiquem com o trânsito ainda mais carregado nos próximos dias. Nesta sexta, o motorista enfrentava 98 km de lentidão por volta das 8h30, segundo medição da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Veja também: Rodízio em SP será suspenso a partir da véspera de Natal Saiba como fugir do estresse no trânsito na época do Natal Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Seguro obrigatório de carros e motos sobe O pior trecho estava na Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, onde o engarrafamento era de 7 quilômetros, desde o Viaduto Aliomar Baleeiro até a Marginal do Pinheiros. No Corredor Norte-Sul, formado pelas avenidas 23 de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães, sentido Aeroporto, havia lentidão em 6,4 quilômetros, desde a Praça da Bandeira até o Viaduto Onze de Junho. Já na pista local da Marginal do Tietê, sentido Lapa-Penha, o trânsito estava complicado em 5,4 quilômetros, desde a Rodovia Castelo Branco até a Ponte do Piqueri.