Antes da Marginal, Tietê era muito sinuoso

O relatório do engenheiro foi publicado e comentado na edição do Estado de 1926. "Os projectos de arruamento e parques serão feitos pela secção de urbanismo da directoria de Obras da Prefeitura. A commissão indica o traçado de algumas vias de accesso às pontes e para canalisação das águas pluviaes." O projeto, porém, só ganhou mais atenção em 1929, quando as chuvas de fevereiro provocaram uma grande enchente.

A Marginal do Tietê começou a ser construída nos anos 1950. "Foi entregue ao tráfego anteontem trecho da avenida Marginal Direita do Rio Tietê, compreendido entre a Ponte das Bandeiras e a Ponte do Limão, numa extensão aproximada de 2 quilômetros e meio", noticiou o Estado em 1956. As obras terminaram nos anos 1970. / ROSE SACONI

História: Projeto de retificação e criação de vias são da década de 1920, mas obra só começou nos anos 1950