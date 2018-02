Antecipação de IPTU vai render R$ 500 mi a mais Outro ponto polêmico do projeto de lei é a antecipação do IPTU proporcional, que prevê cobrança maior para imóveis reformados, ampliados ou construídos no decorrer do ano. Pela proposta, a Prefeitura passa a contabilizar o imposto extra sobre a nova situação do imóvel logo após o fim da obra, e não apenas no exercício seguinte.