ANP libera diesel mais poluente para os ônibus da capital A péssima qualidade do ar na capital pode ficar pior. A Agência Nacional de Petróleo (ANP) autorizou, em caráter excepcional, a venda de diesel S-500, com maior concentração de enxofre, para que a frota de ônibus da capital não fique sem circular. Desde 2009, os coletivos utilizam o diesel S-50, com menor quantidade de enxofre.