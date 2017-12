Aniversário de SP terá chefs e food trucks no Teatro Municipal

SÃO PAULO - Do acarajé às paletas mexicanas, o paulistano vai à forra durante as comemorações do aniversário de São Paulo. No próximo domingo, 25, quando a capital comemora 461 anos da sua fundação, chefs de cozinha e food trucks vão se reunir em frente ao Teatro Municipal, no centro da cidade, para oferecer um cardápio variado a preços mais acessíveis.

O "Chefs por Sampa", evento programado pela Prefeitura, vai acontecer das 11h às 20h, com entrada franca e pratos que variam entre R$ 5 e R$ 15. Entre as opções, o chef Carlos Bertolazzi, do restaurante Zena Caffè, vai apresentar ao público um strogonoff especial, com arroz e batata palha, a R$ 15.

Pelo mesmo preço, os paulistanos poderão degustar a Paella à Marinera, preparado pelo chef Ivan Felix dos Santos. Já para os amantes da gastronomia portuguesa a opção fica por conta do aperitivo Jurupiba (R$ 5), a base de vinho do porto, do bolinho de bacalhau (R$ 8) e do Sanduíche João do Buraco (R$ 15) - com bacalhau, camarão, temperos portugueses e batata palha - da chef Maria Conceição Quaglia, do restaurante Bacalhau do Porto.

Sensação do ano passado, as paletas mexicanas terão mais de 16 opções de sabores, do Me Gusta, com preços de R$ 7 (frutas) e R$ 8 (recheadas). O tradicional acarajé com vatapá (R$ 10) ficará a cargo da chef Nilceia Santos, do Acarajé da Barra, que também vai preparar tapiocas doces e salgadas (R$ 8).

O "Chefs por Sampa" vai contar ainda com o lanche de pernil com molho de rapadura (R$ 15), da chef Elzinha Nunes do restaurante Dona Lucinha; o hotdog francês (R$ 15), do chef Raphael Despirite, do Marcel; o chicken schnitzel (R$ 15), do chef Benny Novak, do Ici Bistro; o Pork Ribs (R$ 15), do chef Carlos André, do Melograno, além de flautas (R$ 10), do chef Fernando Itié, do Tostas Itié.

Dos adeptos da gastronomia vegana, estarão à disposição a chef Angélica Perez, da "Casa da Coxinha Vegana", e o chef Lila Prasada. O evento também vai contar com opções de drinks, doces veganos, sucos, açaí, bolos, cervejas artesanais, churros e docinhos.

Serviço

Chefs por Sampa

Onde: em frente ao Teatro Municipal

Quando: Domingo, 25 de janeiro

Horário: das 11h00 às 20h

Quanto: entrada gratuita - Pratos de R$ 5 a R$ 15

Formas de Pagamento: cartões de crédito e débito

**Algumas barracas só aceitarão dinheiro.