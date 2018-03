‘Aniversário da minha mãe foi arruinado’, diz Filipe Andreoli "Há menos de dois meses, minha mãe e minhas tias foram assaltadas na porta da maternidade São Luiz. Hoje (anteontem), o aniversário da minha mãe foi arruinado por um arrastão no restaurante onde estávamos, um quarteirão atrás da maternidade. Eles estavam tão loucos que quando passaram por nós só levaram uma correntinha e um celular. A polícia até chegou rápido - e um dos policiais era o mesmo que maltratou minha mãe após o assalto no São Luiz. A dona do restaurante chegou com lágrima nos olhos pedindo desculpas, como se tivesse culpa. Fez o que deveriam fazer o sr. Geraldo Alckmin e o sr. Fernando Haddad. Não vejo perspectiva de melhora. Quem deveria pedir desculpas está protegido por seu cargo no governo, andando de blindado, e contando os milhões arrecadados com os impostos que nós, trouxas, pagamos honestamente."