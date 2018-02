Aniversário da cidade motiva ações em restaurantes

Bares, restaurantes e lanchonetes não ficam de fora no aniversário de São Paulo, nesta sexta-feira. Muitos estabelecimentos aproveitam a data para presentear os clientes com promoções, shows e pratos especiais.

O chef Sergio Arno, dono de três casas italianas, por exemplo, elaborou para o rústico e descontraído Alimentari um cuscuz paulistano, feito com toda a influência nordestina que a gastronomia da cidade recebeu. Leva dendê, coco e camarão (R$ 45,90). Mas o prato fica no cardápio do restaurante do Itaim-Bibi, na zona sul, por apenas três dias - de sexta a domingo.

Cuscuz também é a aposta do PJ Clarke's para o brunch do feriado, das 9h às 14h. O bolo salgado surge para incrementar uma mesa farta, com pães, frutas, queijos e frios, bebidas quentes e cereais, além de opções da cozinha americana - como waffles e panquecas, milho com manteiga, bacon, linguiça e batatas fritas (R$ 39, por pessoa).

Como a pizza é um dos símbolos da cidade, o restaurante francês Le Vin colocou uma opção no cardápio - à moda francesa, é claro. O chef Marcílio Araújo elaborou só para esta sexta-feira uma pizza folhada de tomate e queijo de cabra (R$ 42).

Cortesia. Há casas que vão oferecer a sobremesa ou a entrada de cortesia. Até domingo, quem for ao Diversità Bistrô e pedir filé mignon ao molho de cerveja com agnolotti de queijo meia cura, linguiça e couve (R$ 44) ganha panacota de café com calda de laranja. O chef Alencar Ribeiro vem ganhando elogios da crítica especializada com pratos criativos, como o ravióli de batata-doce. Já no Konstanz, choperia alemã em Moema, na zona sul, dois pratos individuais dão direito a uma entrada até domingo, bolinhos de cerveja ou croquetes de carne (6 unidades). O preço dos pratos varia - salsichão com salada de batatas, por exemplo, sai por R$ 29,80.

Show e cardápio especial animam a programação da Praça São Lourenço, na Vila Olímpia, também na zona sul. Na sexta, o saxofonista Flávio Sandoval, o violonista de sete cordas Zé Barbeiro e o percussionista Alexandre Biondi tocam músicas de Pixinguinha, Jacob do Bandolim, Paulinho da Viola e Moacir Santos. Na mesa do bufê, bisteca suína assada, tutu de feijão, coxinha frita de frango e bobó de camarão, além de saladas e sobremesas (R$ 93, por pessoa). / V.F.