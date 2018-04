Aniversário da cidade de São Paulo terá dia típico de verão

SÃO PAULO - O tempo nesta quarta-feira, 25, dia em que a cidade de São Paulo completa 458 anos deve ser de sol, altas temperaturas e chuva no período da tarde. A manhã começa com mínimas por volta de 18ºC e as máximas podem atingir os 32ºC, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

De acordo com a equipe de meteorologia, pancadas de chuva irão atingir diversos bairros no período da tarde, ocasionadas por áreas de instabilidade associadas ao calor e a alta umidade.

A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) que atua sobre a capital desde o início do ano começa a perder força, minimizando o potencial para alagamentos. Mesmo assim, o fenômeno continua deixando o tempo instável, com sol e precipitação durante à tarde.

Já na quinta-feira, 26, a aproximação de uma frente fria aumenta a instabilidade em toda a faixa leste do Estado de São Paulo e haverá maior quantidade de nuvens. A temperatura cai sensivelmente, com mínimas de 18ºC e máximas de 26ºC.