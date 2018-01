Anitta será principal atração na festa de aniversário da cidade de São Paulo

A cantora Anitta será a principal atração da programação do aniversário de São Paulo, no dia 25 de janeiro. O show ocorrerá no Vale do Anhangabaú, na região central da capital paulista, em comemoração aos 464 anos da cidade. Ainda não há informações sobre o horário do evento.

Segundo a Prefeitura de São Paulo, o contrato foi assinado nesta sexta-feira, 5. A artista celebrou o Réveillon em Copacabana, no Rio de Janeiro.

A Secretaria Municipal de Cultura informou que a divulgação completa da programação do aniversário de São Paulo será feita ao longo da semana.

Após o videoclipe de 'Vai Malandra', Anitta atingiu o Top 10 da Billboard na última semana de 2017. Ela também entrou na lista dos 10 artistas mais importantes nas redes sociais.

O clipe atingiu nesta quinta-feira, 4, a marca de mais de 100 milhões de visualizações no YouTube, 17 dias após o lançamento.