Animal teria sido enxotado do aeroporto O comerciante Félix Antunes, de 37 anos, disse ao jornal gaúcho Zero Hora ter visto o cão Pinpoo ser enxotado por funcionários da Infraero da pista do Aeroporto Salgado Filho, de Porto Alegre. O cão iria para Vitória dia 2, mas a Gol diz que ele fugiu. "Do 2.º andar vi o animal saindo da área de carga. Os funcionários sapateavam para tirá-lo de perto, não vi nenhum tentando agarrá-lo", disse Félix.