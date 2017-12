Animais terão de pagar tarifa de ônibus em São Paulo

Os animais de pequeno porte já podem ser transportados nos ônibus da capital paulista fora do horário de pico. Para isso, o bicho não poderá ter mais de 10 quilos, deverá estar em uma caixa de transporte e ter a tarifa de R$ 3,50 paga pelo proprietário, caso ocupe um assento.

O projeto, aprovado pela Câmara Municipal em 4 de fevereiro, foi sancionado e publicado nesta quinta-feira, 12, no Diário Oficial da Cidade. A lei estabelece que os animais não podem ser carregados nos coletivos entre 6 e 10 horas e das 16 às 19 horas. Esses são os horários mais cheios no transporte público.

Para a entrada dos bichos no ônibus, eles poderão ter, no máximo, dez quilos. A lei, no entanto, não estabelece de que forma eles serão pesados. Além disso, o animal de estimação deverá estar “acondicionado em recipiente apropriado para transporte, isento de dejetos, água e alimentos e que garanta a segurança, a higiene e o conforto deste e dos passageiros”.

De acordo com a lei, será cobrada a tarifa regular da linha pelo assento usado para o transporte do animal, se for o caso. O texto também prevê que, no máximo, dois bichos poderão ser transportados por viagem e ônibus. Em caso de descumprimento das regras, as empresas de ônibus poderão ser multadas em R$ 1 mil, valor que dobra em caso de reincidência.

A Prefeitura informou ainda que animais ferozes e peçonhentos não poderão embarcar nos ônibus, e que a lei deverá beneficiar a população de baixa renda.