Anhembi vai checar segurança nos camarotes Os camarotes do sambódromo do Anhembi serão inspecionados pelo Corpo de Bombeiros e por fiscais da Prefeitura. A liberação dos espaços para o carnaval só será permitida se todas as determinações relacionadas à segurança e lotação estiverem de acordo com os projetos aprovados. Ontem, em entrevista à TV Estadão, o presidente da SPTuris, Marcelo Rehder, afirmou que as vistorias são padrão e que o folião poderá aproveitar a festa sem preocupação. "Se não tiver todos os documentos, vai ficar fechado", garantiu. A expectativa é que sambódromo receba cerca de 60 mil pessoas por noite durante o carnaval. /A.F. e R.B.