Anhembi terá 1ª Oktoberfest de SP

A partir de amanhã, São Paulo vai receber um pedacinho da Alemanha. A Oktoberfest, tradicional festa de Munique, regada a litros de cerveja, chegou à maior metrópole da América Latina e promete lotar os 25 mil metros quadrados do Pavilhão de Exposições do Anhembi, na zona norte. São esperadas 100 mil pessoas durante os três dias de festa. O investimento é de R$ 8 milhões.

De acordo com a diretora de Operações da Tedesco - empresa responsável pela festa -, Madelon Tedesco, o evento daqui não tem relação com a famosa Oktoberfest de Blumenau, a segunda maior do mundo. "Lá, a festa é promovida pela prefeitura; aqui não. Além disso, nossa intenção não é competir com as festividades de outras cidades que têm colônia alemã", diz.

Madelon explica que a ideia é que a Oktoberfest paulistana seja o encerramento das festividades: Munique abre o calendário em setembro e São Paulo fecha, em novembro. A Tedesco já fechou parceria com o Anhembi para realização da festa até 2015.

Para o diretor da SPTuris, Luiz Sales, é interessante que a festa seja incluída no calendário oficial da cidade. "É uma festa que celebra uma das principais características de São Paulo: a diversidade. Além disso, ela puxa um evento grande como esse para o fim de semana, que é uma dificuldade nossa."

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Tradição. A abertura será amanhã, às 18h, com a presença de autoridades alemãs e o tradicional ritual de sangria do primeiro barril de chope. A programação contempla desde atrações voltadas às famílias que querem conhecer mais sobre a Baviera - região de origem da festa - até os baladeiros amantes da música eletrônica. Durante o dia, vão predominar as apresentações de grupos folclóricos e venda de pratos típicos, como salsichões no palito.

À noite, a iluminação muda e DJs renomados assumem os palcos. "Preparamos uma pequena introdução ao Ano da Alemanha no Brasil, que será em 2013", diz Madelon. "Fizemos uma homenagem a Berlim, referência na música eletrônica." Foi concebida a Berliner Nacht ou Noite de Berlim, que trará da Europa artistas de música eletrônica, como DJ Ipek, Frank Künne e DJ Tocadisco.