Anhanguera terá restrições de tráfego até a manhã de segunda

SOROCABA - A rodovia Anhanguera, que liga a capital à região de Campinas, terá restrições de tráfego a partir das 7 horas deste sábado, 19, até as 6 horas de segunda-feira, 21 para obras de construção de um viaduto entre o km 56 e km 57, em Jundiaí. A concessionária recomenda que, nesse período, o usuário use preferencialmente a Rodovia dos Bandeirantes no deslocamento entre a capital e essa região do interior, e no sentido contrário.

Durante a montagem do guindaste e o lançamento de vigas sobre a pista, o tráfego da marginal norte da Anhanguera será desviado para a pista expressa. O acesso à avenida Nove de Julho, em Jundiaí, não será afetado.

A previsão da concessionária é de que os lançamentos das vigas sobre as pistas principais, sentido capital-interior e no sentido contrário, aconteçam das 22 horas de sábado às 4 horas da madrugada de domingo. Nesse período, a Polícia Militar Rodoviária e equipes de tráfego da CCR Autoban farão comboios nos dois sentidos da Anhanguera.

Também serão lançadas vigas na pista marginal norte da Anhanguera. Nesse caso, a operação deve acontecer das 17 horas de domingo até as 6 horas de segunda-feira, mas não haverá interferência no tráfego das pistas principais da rodovia. Serão lançadas cinco vigas de 45 m sobre as pistas norte e sul e cinco de 21 m sobre a marginal norte. A sinalização foi reforçada nesses locais.