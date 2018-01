Anhanguera tem segunda faixa liberada durante obra

SOROCABA - A rodovia Anhanguera teve a segunda faixa liberada para o trânsito nos horários de pico, no km 75, sentido interior, em Vinhedo, onde as chuvas causaram um afundamento no asfalto no fim de janeiro. No local é construída uma ponte e o trânsito flui por uma faixa de rolamento. Para reduzir o congestionamento no trecho, que no início da noite desta quarta-feira, 24, chegava a oito quilômetros, a concessionária decidiu pela abertura precária da segunda faixa entre as 5 e 9 horas da manhã, e 15 e 20 da noite.

Mesmo assim, os motoristas que saem de São Paulo em direção à região de Campinas estão sendo orientados a usar a Rodovia dos Bandeirantes. Isso porque, fora dos horários de pico, o trânsito volta a usar apenas uma faixa. Quem pega a Anhanguera fora da capital e quer evitar o trecho congestionado, pode acessar a Bandeirantes no km 47, em Jundiaí. Também tem a opção de sair no km 62 para a rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto.

A pista sentido interior da Anhanguera chegou a ser totalmente interditada, no dia 28 de janeiro, depois que as chuvas arrancaram galerias instaladas sob a rodovia e o asfalto afundou. Durante os reparos, foi constatada a necessidade de construir uma ponte no local. As obras devem ser concluídas em abril.