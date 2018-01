SOROCABA - Afetada por um afundamento em consequência das chuvas, a pista sentido interior da rodovia Anhanguera continuará interditada durante o carnaval na região de Jundiaí. De acordo com a concessionária CCR Autoban, as obras de recuperação da avaria, no km 75,6, em Vinhedo, não ficam prontas esta semana.

No local, está sendo construída uma ponte. Mesmo com uma faixa liberada para o tráfego, a concessionária recomenda aos motoristas que vão seguir da capital para o interior, especialmente a região de Campinas, a utilizar a rodovia dos Bandeirantes.

A previsão é de que cerca de 990 mil veículos circulem pelo sistema durante o período de carnaval. O trânsito fica mais intenso a partir das 16 horas de sexta-feira, 5, até as 19 horas da Quarta-Feira de Cinzas, dia 10. As obras na Anhanguera são consideradas emergenciais.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em função do volume de veículos, pode haver congestionamento e o tráfego pode ser desviado no km 61, em Jundiaí, para a rodovia Dom Gabriel Paulino Bento Couto. Dali, o motorista pega a Bandeirantes no km 63.

Para evitar transtornos, a concessionária recomenda que o motorista já saia de São Paulo pegando a Bandeirantes, no acesso da Marginal Tietê. Quem vai para Valinhos pode seguir pela Bandeirantes até km 84 e acessar o anel viário de Campinas. No domingo e na terça-feira, das 14 às 22 horas, os caminhões que se dirigem a São Paulo devem usar exclusivamente a Anhanguera, acessando a via no km 48, em Jundiaí.