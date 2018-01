Anhanguera ainda tem duas faixas interditadas em Vinhedo, no interior

SOROCABA - A pista sentido interior da Rodovia Anhanguera continuava com duas faixas interditadas, na manhã desta sexta-feira, 29, no km 75,6, próximo de Vinhedo, na região de Campinas, no interior de São Paulo, em razão de um afundamento na pista. O trânsito fluía por apenas uma das faixas, no lado esquerdo da estrada.

Às 9h30, havia quase dois quilômetros de congestionamento no local. Equipes da concessionária Autoban trabalham nos reparos do trecho, mas sem previsão de reabertura.

Os motoristas que seguem da capital para o interior estão sendo orientados a evitar a Anhanguera e trafegar pela Rodovia dos Bandeirantes.

O trânsito era intenso nessa rodovia, mas o congestionamento se resumia ao trecho próximo da capital. Na Anhanguera, o asfalto cedeu por causa das chuvas intensas que caíram na região na noite de quarta, 27, para quinta-feira, 28. A canalização que passa sob a pista não resistiu ao grande volume de água.