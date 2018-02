Anhangabaú terá Feira Cultural hoje

Por lá, Prefeitura e governo do Estado vão realizar atividades de prevenção e divulgação dos serviços especializados disponíveis na rede pública de saúde. A programação inclui distribuição gratuita de preservativos e de folhetos informativos sobre sexo seguro.

Outro destaque da feira será a terceira edição da oficina Linha de Montagem: nasce uma drag queen, ministrada pelas veteranas Dindry Buck, Sissi Girl e Luhly Cow, e pelo ator Eduardo Moraes. Gratuita, a oficina começará às 17h30 e abordará o crescimento do mercado dessa arte, que atualmente é cotada para eventos como casamentos, bailes de debutantes e confraternizações empresariais.

No sábado, será realizada a Caminhada Lésbica, com concentração a partir do meio-dia, na Praça Oswaldo Cruz, além da 12.ª edição do Gay Day no Hopi Hari, em Vinhedo, com público estimado em 9 mil pessoas. O Gay Day não foi realizado em 2011 e, neste ano, voltará com uma novidade: o Hopi Night, que terá música eletrônica, performances e tecnologia.

O governo do Estado vai abrir a exposição Homofobia Fora de Moda. A mostra marca o início da instalação do Centro de Cultura, Memória e Estudos da Diversidade Sexual, na Estação República do Metrô. / C.B.