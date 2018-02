Angolana é presa com cocaína em 50 escovas Uma angolana foi presa anteontem no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, no Rio, quando tentava embarcar com cerca de 5 quilos de cocaína - escondidos no interior de mais de 50 escovas de cabelo. A droga foi detectada pelo aparelho de raio X. A acusada negou ser a dona da mala com as escovas, apesar da etiqueta da bagagem trazer seu nome. No entanto, as chaves do cadeado foram encontradas em sua bolsa. A mulher embarcaria para Luanda no voo 742 da companhia aérea angolana TAAG.