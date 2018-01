Aneel diz à Cesp para aumentar vazão de usina do Rio Jaguari

BRASÍLIA - O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Romeu Rufino, disse na tarde desta terça-feira, 12, que o órgão regulador notificou a Companhia Energética de São Paulo (Cesp) a cumprir o despacho do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e elevar a vazão da usina do Rio Jaguari. A empresa tem 15 dias para se manifestar.

Segundo Rufino, a Aneel já havia enviado um ofício à Cesp questionando os motivos da empresa para reduzir a vazão do empreendimento. Agora, a área de fiscalização da agência notificou a companhia para voltar a cumprir as determinações do ONS. "A notificação tem esse sentido de informar a empresa que ela desatendeu o despacho e não tem essa prerrogativa", afirmou.

Segundo Rufino, é a primeira vez que uma empresa descumpre o despacho do ONS. Se continuar a descumprir a orientação, a Cesp estará sujeita a penalidades que vão desde uma advertência até multa correspondente a até 2% da receita anual. Desde a semana passada, a Cesp descumpre determinação do ONS de elevar a vazão da usina.

Na prática, a usina está produzindo menos energia do que deveria. Dessa forma, a usina libera menos água no sistema, o que pode comprometer a geração de energia de empreendimentos que ficam na mesma bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, além do abastecimento de água em vários municípios no Rio de Janeiro e em Minas Gerais.