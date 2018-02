Andinho teria mandado matar policiais do Denarc O sequestrador Wanderson Nilton de Paula Lima, o Andinho, foi flagrado nos grampos telefônicos do Gaeco pedindo que seus comparsas desenterrassem armas para atirar em policiais do Denarc, que teriam começado a sequestrar e torturar familiares, inclusive crianças, dos traficantes sob seu comando. Andinho comanda de dentro do presídio o tráfico de drogas na Favela do São Fernando, em Campinas.