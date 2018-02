'Andar secreto' no Higienópolis é investigado A Promotoria investiga a existência de um "andar secreto" no Shopping Pátio Higienópolis. Seriam mais de 2 mil metros quadrados de área construída sem qualquer autorização da Prefeitura. A denúncia é da "testemunha D" - uma ex-executiva da Brookfield Gestão de Empreendimentos (BGE), sócia do centro comercial - que foi ouvida sob a condição de manter sua identidade em sigilo.