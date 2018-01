''Andar por aqui é como viajar no tempo''

Um canto antigo de Roma em plena capital. É assim que o fotógrafo e autor do site São Paulo Antiga (saopauloantiga.com.br), Douglas Nascimento, define a esquina da Rua Jairo Góis, no Brás, região central, onde fica o Palacete Andreolli - hoje um hotel com comércio no térreo. "Do início do século 20, o Andreolli fica do lado da Igreja Bom Jesus do Brás e na frente da Escola Romão Puiggari, todas construções em estilo italiano. Do lado da escola, há as ruínas do antigo Cine Piratininga", lembra. "Andar por ali é como viajar no tempo."

Ele descobriu o local em uma caminhada pelo bairro. Apaixonou-se no início pelos ricos detalhes da fachada do palacete. "Mas foi só olhar em volta para ter a certeza de que ali é um dos cantos mais magníficos da capital", conta. "Vale uma visita. E a pé", enfatiza.