Anchieta terá ônibus à esquerda no rush Em um prazo de dois meses, deverá ser adotada uma faixa exclusiva de ônibus à esquerda na Via Anchieta. Ela deverá funcionar na descida, das 18 às 20 horas, no trecho de serra, entre o km 40 e o km 55. Os caminhões devem ficar restritos à direita. Por dia, cerca de 10 mil pessoas utilizam coletivos (incluindo ônibus de linha e fretados), no itinerário entre o Planalto Paulista e a Baixada Santista. A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) espera uma redução de 30% no tempo de viagem.