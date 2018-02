Anchieta será fechada para recapeamento

O trecho de serra da Via Anchieta vai ficar interditado nas manhãs e tardes de segunda a sexta-feira para obras de recapeamento entre os km 40 e 55. A pista norte será fechada até dia 3 de junho; a sul, até dia 17 do mesmo mês. As pistas serão fechadas das 6h às 17h entre segunda e quinta e das 6h às 14h nas sextas-feiras. Nesses horários, a subida do litoral para a capital paulista será feita somente pela Rodovia dos Imigrantes. A interrupção vai permitir que o trecho seja revestido com asfalto-borracha.