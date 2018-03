Anchieta registra 15 km de filas na volta do feriado Os motoristas enfrentaram pontos de congestionamento na volta para a capital após o feriado. A Via Anchieta - que liga São Paulo à Baixada Santista - registrou 15 km de filas no meio da tarde. Por volta de 19h, a lentidão havia caído para 6 km entre os km 51 e 49 e do 47 ao 43. Quem voltou pela Imigrantes enfrentou tráfego intenso, sem pontos de parada. Houve filas de até 10 km antes da serra, na Rodovia Cônego Domênico Rangoni. Houve fila na Rodovia dos Tamoios e na Dutra, para quem vinha do litoral norte. A lentidão nessa rodovia chegou a 17 km. A Rodovia Ayrton Senna - que também liga a capital ao Vale do Paraíba - teve trânsito lento por 10 km, entre Itaquaquecetuba e Guarulhos.