Anchieta-Imigrantes tem tráfego intenso na volta do feriado

A volta do feriado de de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças tem tráfego intenso no sistema Anchieta-Imigrantes na manhã deste domingo, 15. Outras rodovias paulistas não apresentaram grandes alterações até às 10h30.

Há tráfego lento no sentido São Paulo da Anchieta e congestionamento em toda a Serra da Imigrantes, em ambas as pistas, e do km 60 ao km 58, sentido SP, devido ao excesso de veículos, desde as 10h20. Na Cônego Domênico Rangoni, a lentidão vai do km 5 ao km 1, sentido São Paulo. A Anchieta-Imigrantes está com a Operação Subida (2×8). A subida é feita pelas pistas norte e sul da rodovia dos Imigrantes e pela pista norte da rodovia Anchieta, já a A descida é realizada somente pela pista sul da Anchieta.

+ Começa a Operação Subida para retorno do litoral pelo sistema Anchieta-Imigrantes

OUTRAS RODOVIAS

Por volta das 10h foi registrado tráfego intenso com pontos de lentidão no sentido Mogi da Mogi-Bertioga. Os sistemas Anhanguera-Bandeirantes e a rodovia Presidente Dutra seguem com movimento em ambos sentidos.