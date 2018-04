Anchieta é totalmente liberada após 3 horas; Ipiranga sai do estado de alerta

Atualizado às 20h25

SÃO PAULO - A Rodovia Anchieta foi totalmente liberada na noite desta terça-feira, 17, após mais de três horas interditada por um alagamento em São Bernardo do Campos. Devido à forte chuva, o córrego Ipiranga também transbordou na zona sul de São Paulo. A capital paulista só saiu do estado de atenção às 17h20, também após cerca de três horas.

Por volta das 16h, o Ribeirão dos Couros, no ABC Paulista, transbordou e interditou as duas pistas centrais da Via Anchieta na altura do km 10. Por volta das 18h, o trânsito foi liberado apenas no sentido capital. A rodovia foi totalmente liberada às 19h25. Por causa da interdição, houve lentidão. Mais cedo, a via foi bloqueada no km 39 devido a um acidente.

No Ipiranga, a elevação do nível do córrego fez a água invadir o cruzamento da Avenida Abraão de Morais com Rua Ribeiro Lacerda, e o bairro ficou em estado de alerta por cerca de uma hora, das 15h10 às 16h12.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), havia pelo menos outros seis pontos de alagamento na cidade atrapalhando o trânsito por volta das 20h15. Ao todo, sete pontos ficaram instransitáveis.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), as chuvas persistiam de maneira fraca na maioria dos bairros da capital. Imagens de radar indicam apenas precipitação leve e garoa em todas as regiões.

Na região do ABCD, quatro córregos transbordaram: o Ribeirão dos Couros/Vila Rosa, em São Bernardo do Campo, o Ribeirão dos Meninos (Faculdade de Medicina), em Santo André, o Ribeirão dos Meninos (Clube São José), em São Caetano e o Ribeirão dos Couros (Piraporinha Casa Grande), em Diadema.

Previsão. Nos próximos dias o quadro não se altera tanto, segundo os meteorologistas. As simulações mais recentes indicam a sequência de dias chuvosos principalmente entre a tarde a noite. O sol aparece entre muitas nuvens e por curtos períodos. Por conta disso, as temperaturas não sobem muito e a máxima não ultrapassa os 26ºC.